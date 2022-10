In commissione Cultura ok al bilancio di Biblioteche di Roma: “Azienda sana”

ROMA – La commissione Cultura di Roma Capitale, presieduta da Erica Battaglia (Pd), ha espresso, con 6 voti favorevoli e 1 astenuto, parere favorevole alla proposta di delibera contenente il rendiconto di gestione 2020 e il bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione Biblioteche di Roma. A illustrare i conti e la situazione dell’azienda è stata la direttrice Mariarosaria Senofonte.

SENOFONTE: “SEMPRE PIÙ PRESENTI SUL TERRITORIO, MA ABBIAMO BISOGNO DI PERSONALE”

“Dopo 7 anni finalmente i bilanci tornano al parere delle commissioni consiliari. Si tratta di bilanci chiusi in pareggio, Biblioteche è un’azienda sana“, ha spiegato Senofonte. Tra i fondi del Pnrr e quelli stanziati dal Campidoglio, per l’Istituzione si tratta di un momento di ‘espansione’ con l’obiettivo di raggiungere una maggiore capillarità sul territorio per assolvere alla doppia missione culturale e sociale: “Oggi abbiamo 39 biblioteche, il prossimo anno ne avremo 42-43 che poi diventeranno 56 tra gli interventi già previsti e quelli nuovi. Con 55-56 biblioteche diventiamo molto presenti in città, ma si pone il tema della gestione: un tema centrale già oggi per non farci cogliere impreparati fra tre anni”, le parole della direttrice. Al momento, infatti, la criticità maggiore per Biblioteche è quella del personale: “Un problema- ha sottolineato Senofonte- che deve essere oggetto di uno sforzo collettivo dell’amministrazione. Il Pnrr ci sposta verso forme di collaborazione con il terzo settore a cui noi già tendiamo e che ci piacciono perché la biblioteca è percepita come un intervento sia culturale che sociale”. Queste collaborazioni, ha proseguito la direttrice, “ci consentono di aprire le sale studio fino a tardi la sera, organizzare corsi di italiano per stranieri, fornire un doposcuola gratuito per i ragazzi.

“L’AMMINISTRAZIONE CI RESTITUISCA FUNZIONARI CON COMPETENZE”

“Va benissimo cogestire, ma una nostra componente ci deve essere sempre e oggi è in una contrazione terribile”. Il problema del personale “interessa tutte le strutture di Roma Capitale, e noi ce l’abbiamo su 40 sedi: in quelle piccole per l’apertura lunga c’è bisogno di 6 persone, 4 se si opta per l’orario ridotto, mentre in quelle grandi, come Marconi che 3-4 piani, è una follia pensare di aprire senza 10-12 persone“. Negli ultimi tempi, ha concluso Senofonte, “una trentina di funzionari sono andati in altri strutture, speriamo che ora dopo le cospicue immissioni di personale in Municipi e dipartimenti arrivi il momento di restituire a Biblioteche funzionari con competenze“.

BATTAGLIA (PD): “BIBLIOTECHE È UN’AZIENDA SANA, ORA È IL MOMENTO DELLO SVILUPPO”

Soddisfatta Battaglia: “Prendiamo atto che l’Istituzione Biblioteche di Roma dimostra una solidità anche di bilancio e si conferma un’azienda sana di Roma Capitale“, ha commentato all’agenzia Dire la presidente della commissione Cultura. “Aver audito oggi in commissione la direttrice Senofonte con i suoi uffici, che ringraziamo per la sensibilità, è stata occasione anche per approfondire tutti quegli investimenti e tutto quel potenziale sviluppo che già in parte è messo a terra per il futuro delle Biblioteche di Roma e il suo ampliamento e potenziamento in termini di copertura di servizio sui territori della città”, ha concluso l’esponente dem.

