Musumeci saluta la presidenza della Regione Siciliana e va al Senato

PALERMO – Mancano ancora 136 delle 953 sezioni comprese nel collegio uninominale per il Senato a Catania, ma l’elezione dell’attuale governatore siciliano Nello Musumeci a Palazzo Madama è ormai certa. L’attuale presidente della Regione, non ricandidato dal centrodestra per il bis a Palazzo d’Orleans al termine di un lungo tira e molla interno alla coalizione, trasloca a Roma grazie a un successo largo nel collegio etneo dove ha rappresentato tutta la coalizione con la spilletta di Fratelli d’Italia.



Con 817 sezioni scrutinate, Musumeci ha al momento 130.179 voti: quasi 36mila in più rispetto alla Cinquestelle Giuseppina Rannone. Staccato Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina che corre per la presidenza della Regione e che aveva sfidato Musumeci anche nel collegio di Catania per il Senato: per lui 51.887 consensi.

