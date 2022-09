Meloni: “L’Italia ha scelto FdI e non la tradiremo”

ROMA – “Dagli italiani è arrivata una indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia“. Così Giorgia Meloni commentando al comitato elettorale del partito i risultati delle elezioni politiche che vedono FdI nettamente in testa. Meloni prosegue: “Il fatto che FdI sia il primo partito in Italia significa tante cose, è una notte di orgoglio, riscatto, lacrime, abbracci, sogni e ricordi”. La leader di Fratelli d’Italia ha ricevuto una telefonata di Silvio Berlusconi, che si è complimentato con lei per il risultato conseguito.

MELONI: “GOVERNEREMO PER UNIRE GLI ITALIANI”

“Se saremo chiamati a governare lo faremo per tutti, per unire gli italiani, non per dividerli”, promette la presidente di Fratelli d’Italia. “Non siamo a un punto di arrivo, ma di partenza – osserva Meloni -. Da domani dovremo mostrare il nostro valore. È il tempo della responsabilità perché l’Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo“, assicura la leader di destra.

MELONI CITA SAN FRANCESCO: “ABBIAMO FATTO L’IMPOSSIBILE”

“Voglio ringraziare tutte quelle persone che ci hanno creduto, che non si sono date per vinte – sono le parole di Meloni – . Ci hanno dato per spacciati dal primo giorno in cui siamo nati. Non abbiamo creduto a quello che gli altri dicevano di noi, non abbiamo mollato, non ci siamo abbattuti neanche quando rimanevamo sulle stesse percentuali pur facendo grandi sacrifici”.

Nel suo discorso al comitato di FdI dopo la vittoria alle elezioni, la presidente cita San Francesco d’Assisi: “Sapevamo che mettendoci tutto, capendo che le scorciatoie sono un’illusione, gli italiani avrebbero capito. Quello che ci racconta questa notte è che le scommesse apparentemente impossibili sono possibili. E allora io ricordo che in uno dei primi eventi di Fratelli d’Italia citai una frase di San Francesco che diceva ‘tu comincia a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile e alla fine ti scoprirai a fare l’impossibile’. Ed è quello che abbiamo fatto noi”, conclude Meloni.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it