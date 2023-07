ANTICIPAZIONI| ‘Blanca 2’ al Giffoni 53, svelato il trailer (e dettagli sulla storia)

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO) – In attesa dell’uscita della seconda stagione di ‘Blanca’ (dal 5 ottobre in prima serata su Rai 1), al Giffoni Film Festival sono stati mostrati il trailer e il poster ad una platea di oltre 700 ragazzi. Protagoniste dell’incontro le attrici Maria Chiara Giannetta (Blanca) e Sara Ciocca (Lucia Ottonello). Nel cast del crime drama (prodotto da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction) ritroviamo anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

BLANCA 2, LE ANTICIPAZIONI

Diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi, scritta da Francesco Arlanch e Mario Ruggeri, la seconda stagione è l’occasione per entrare ancora di più nel mondo dell’amata protagonista.

Verranno svelati segreti inaspettati sulla sua famiglia, che porteranno non pochi sconvolgimenti nella sua vita e in quella di chi le sta vicino, soprattutto ora che, diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti. Blanca si troverà ad affrontare anche sul lavoro nuove e difficili sfide, che la porteranno ancora una volta ad essere protagonista delle indagini al commissariato San Teodoro. Torneranno gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo, Lucia, che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca, l’amica Stella, l’ispettore Liguori, che farà ingelosire Blanca con una nuova fiamma che viene dal passato, il commissario Bacigalupo e anche Sebastiano, del quale scopriremo nuovi lati inediti. Ma arriveranno anche personaggi nuovi che costringeranno Blanca a fare i conti con il suo passato e a decidere chi vuole essere.

“Ci sarà un episodio in cui Blanca avrà a che fare con un’altra persona non vedente e potrà affrontare un’altra realtà“. Per il resto, nella Genova “ostica, grigia, un po’ invernale, ma spettacolare, le vicende saranno ‘una vera bomba’“, ha svelato Maria Chiara Giannetta nell’incontro con i ragazzi e le ragazze del Giffoni Film Festival.