Giffoni 53, Wax: “Sono cresciuto con ‘Billy Elliot’, sono Tarantino”

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO) – Matteo Lucido, ma per tutti è Wax: uno dei concorrenti di ‘Amici’ di Maria De Filippi, arrivato in finale insieme ad Angelina, Isobel e Mattia. Il giovane cantautore è stato tra i protagonisti della 53esima edizione del Giffoni Film Festival, il cui tema di quest’anno è ‘gli indispensabili’. “Per me è indispensabile la salute. Poi l’affetto, non di molti ma di poche persone altrimenti non lo riconosci più. Nel lavoro, invece, mettersi in gioco al 100 milioni per cento”, ha detto Wax durante l’intervista all’agenzia Dire.

Il cantante è molto legato al cinema. “Sono cresciuto con ‘Billy Elliott’ (diretto da Stephen Daldry e ispirato alla vera storia del ballerino Philip Mosley, ndr), ci ho scritto pure una canzone, che si intitola ‘Ballerine e guantoni‘”, ha raccontato. Se non avesse intrapreso il percorso musicale “avrei fatto l’attore, magari lo farò… chi lo sa. Mi piacerebbe lavorare con Quentin Tarantino, secondo me è il più grande regista.

Durante il percorso ad Amici 2023 Wax ha appassionato i fan non solo per la sua musica ma anche per la profonda amicizia con Angelina. In arrivo un featuring con la cantante di ‘Ci pensiamo domani’? “Restate collegati, non è necessario saperlo”, ha detto Wax (che è scoppiato a ridere).