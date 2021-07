Camorra, sequestrati 20 milioni di euro al commercialista del clan Mallardo

NAPOLI – Dalle prime ore dell’alba, i finanzieri del Comando provinciale di Napoli, all’esito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, stanno eseguendo, tra le regioni Campania e Lazio, sequestri per oltre 20 milioni di euro nei confronti del commercialista del clan Mallardo. È quanto si legge in una nota delle fiamme gialle dove si specifica: tra le province di Napoli, Caserta, Frosinone e Latina, sono stati posti sotto sequestro oltre 100 tra fabbricati, terreni, quote societarie, autovetture, nonché numerosi rapporti finanziari.