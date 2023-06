A Casal Palocco in migliaia alla fiaccolata per Manuel. Il parroco: “La morte non ha vinto”

ROMA – Al grido di ‘Viva Manuel’ decine di palloncini bianchi hanno invaso il cielo di Casal Palocco. Il quartiere di Roma è stato, ieri sera, il centro della fiaccolata organizzata dai comitati in ricordo del piccolo Manuel. Il bimbo di cinque anni è rimasto ucciso lo scorso 14 giugno in un incidente stradale a Roma in via Archelao, tra Casal Palocco e Acilia, mentre era in auto con la mamma e la sorellina di tre anni. La Smart Forfour guidata dalla donna è stata travolta a un incrocio da una Lamborghini Urus a bordo della quale viaggiavano i componenti del canale YouTube dei TheBorderline, che avevano noleggiato la macchina per registrare il video di una ‘challenge’. Alla guida Matteo Di Pietro, arrestato e attualmente ai domiciliari.

(Video da Facebook)

Erano migliaia i cittadini, la maggior parte vestiti di bianco, che si sono ritrovati nel parcheggio del supermercato nelle vicinanze del punto in cui è avvenuto lo scontro, dove gli abitanti della zona hanno allestito un piccolo mausoleo con palloncini, fiori, giocattoli, peluche, disegni e scritte e che è stato il punto di arrivo del corteo.

UNA FIACCOLATA SILENZIOSA

‘Uniti per Manuel. Al vostro fianco con tutto il cuore‘. È questo grande striscione, firmato dai piccoli e dai genitori della ‘classe E’, ad aprire la fiaccolata. Presenti tra gli altri il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri.

Tra i partecipanti c’è anche il presidente del X Municipio, Mario Falconi, che lancia un appello al Campidoglio: “Non solo abbiamo aderito a questa iniziativa, abbiamo anche chiesto per quanto possibile al Campidoglio se ci saranno le condizioni, in caso di rinvio a giudizio, di costiturisi parte civile. Sappiamo bene che questo non risolve il problema della famiglia né il dramma di tutti noi, ma più solidarieta c’è e meglio è”. Per il minisindaco, “quello che ha colpito maggiormente sono le modalità di questa tragedia, che ci consegnano un tipo di società che deve fare profonda riflessione sulla scuola, l’educazione civica e familiare. Evidentemente la formazione di questi ragazzi li ha portati a credere che si può fare tutto per qualche like in più”. Il problema, secondo Falconi, non riguarda la segnaletica stradale: “Qui il limite di velocità è 30 chilometri orari dappertutto, non credo quindi che sia il limite a 30 o 40 a fare la differenza, anche se fosse stato di 10 quei giovani, purtroppo, vivono su altri valori. Non conosco la famiglia di chi guidava la macchina, ma un ragazzo di vent’anni che fa quei filmati, lo dico da medico, è la diagnosi di come siamo oggi in questo Paese. Se non si investe nella scuola pubblica in modo forte per creare una società in cui l’educazione civica sia al primo posto, non cambierà mai nulla“, ha concluso il presidente del Municipio.

IL PARROCO: LA MORTE NON HA VINTO

“Sono qui per interrompere il vostro silenzio per dire solo una cosa, che la morte non ha vinto. Ho avuto il privilegio di poter accompagnare Elena (la mamma del piccolo Manuel, ndr) in questi giorni e ho visto che la disperazione non è entrata nel suo cuore, perché si è aperta a un amore più grande, che è l’amore di dio”. Sono le parole di don Giovanni Cristofaro, vicario parrocchiale della chiesa di San Timoteo a Casal Palocco, dove ha fatto tappa la fiaccolata silenziosa organizzata dai comitati di quartiere in ricordo del bimbo morto in un tragico incidente stradale lo scorso 14 giugno.

“Voglio solo trasmettervi quello che ha trasmesso a me e che faceva ogni sera con Manuel, due preghiere che sono la certezza che ora Manuel è in Paradiso, che questa morte può dare nuova vita nell’amore per dio e nell’amore per noi, l’unica cosa che vince la morte e che vince l’odio”, le parole del parroco, concluse da un lungo applauso e dal grido ‘Viva Manuel‘ delle migliaia di persone presenti, seguito dal lancio di decine di palloncini bianchi.

GUALTIERI: LA MORTE DI MANUEL HA SPEZZATO IL CUORE ALLA CITTÀ

Roma si stringe al dolore dei familiari del piccolo Manuel. In tantissimi qui a Casal Palocco per ricordarlo ed esprimere vicinanza ai genitori e alla sua comunità. La sua inaccettabile morte ha spezzato il cuore a tutta la città”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.