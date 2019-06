Tg Lazio, edizione del 26 giugno 2019

RIAPRE METRO REPUBBLICA, SOLLIEVO COMMERCIANTI E LAVORATORI

Dopo otto mesi di attesa, ha riaperto questa mattina la stazione Repubblica della linea A della metropolitana. Terminati i collaudi, la fermata e’ tornata disponibile per cittadini e pendolari alle 5:30 in punto. La chiusura fu imposta in seguito all’incidente del 23 ottobre scorso in cui 24 tifosi del Cska di Mosca, nella Capitale per la gara di Champions League contro la Roma, rimasero feriti in seguito ad un guasto alle scale mobili.

All’incidente segui’ il sequestro della stazione e l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Roma. Otto lunghissimi mesi in particolare per i commercianti di via Nazionale e dintorni, che hanno lamentato perdite con punte fino al 70%.

PITTORE UCCISO A LARGO PRENESTE DURANTE LITE: FERMATO 18ENNE

Svolta nelle indagini sulla morte di Umberto Ranieri, il pittore rimasto ucciso dopo essere stato colpito con un pugno, la notte dello scorso 17 marzo, a largo Preneste. I Carabinieri hanno fermato un 18enne di origini tunisine, che si trova ora nel carcere romano di Regina Coeli. Decisive le analisi dei filmati di trenta telecamere di circuiti di videosorveglianza installati nei pressi del luogo dell’aggressione. Il 18enne aveva colpito l’artista al termine di una lite nata con alcuni giovani che stavano consumando una bustina di semi di girasole.

LAURA FIORINI NUOVO ASSESSORE AL VERDE DEL COMUNE DI ROMA

Laura Fiorini sara’ il nuovo assessore al Verde del Comune di Roma. La nomina e’ attesa tra questa e la prossima settimana. A confermarlo e’ stata la diretta interessata a margine di una conferenza stampa. “I tempi della nomina dipendono dalle procedure legate al mio distaccamento dal ministero della Giustizia- ha spiegato Fiorini- Credo arrivera’ entro la settimana”. Restera’ in sospeso, invece, l’assegnazione della delega ai Rifiuti.

PARTE CAMPAGNA CONTRO ABBANDONO CANI, STEFANO FRESI TESTIMONIAL

Parte la campagna del Comune di Roma contro l’abbandono estivo dei cani e degli altri animali domestici. ‘Se abbandoni sei complice!’: questo lo slogan della campagna, che vede testimonial l’attore Stefano Fresi, insieme al cane Benji. “Abbandonare un cane non e’ solo un atto disumano ma anche un reato- ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione- Dobbiamo contrastare questa pratica e dire che adottare un cane e’ un atto d’amore che arricchisce anche le famiglie”.