Spalletti vicino all’addio al Napoli, intanto si tatua lo scudetto

NAPOLI – Manca pochissimo all’annuncio dell’addio. Intanto però Luciano Spalletti si è tatuato sulla pelle lo scudetto vinto col Napoli. La foto del tatuaggio e tutti gli scatti che precedono l’incisione sono stati pubblicati sui social dal tatuatore Valentino Russo: “Per me essere partito dal nulla ed essere chiamato da Luciano Spalletti è stata una grande soddisfazione, ma non perché si è tatuato, attenzione. Ma perché è il primo tatuaggio della sua vita, è un tatuaggio dedicato alla vittoria del Napoli dopo 33 anni, un evento che rimarrà per sempre indelebile”. Sul tatuaggio c’è lo stemma del Napoli e il tre in nero sul tricolore. Ci sono anche i nomi dei suoi tre figli.

