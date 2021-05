Asti, jet di contrabbando usati anche come set per film di Hollywood

TORINO – Un giro di commercio illegale di aerei a clienti facoltosi senza pagare dazi d’importazione. E’ l’idea messa in campo da due cittadini romani denunciati dalla Guardia di Finanza di Asti per contrabbando. L’evasione dell’Iva doganale da ‘diritto di confine’ riscontrata dai finanzieri in totale è superiore a due milioni di euro.

Per la loro clientela, composta da 18 cittadini italiani, i due romani esperti del settore aeronautico creavano ad hoc dei trust fittizi di diritto statunitense, in modo da potergli vendere gli aerei (sia a elica che a reazione, tutti di piccole dimensioni) senza pagare i dazi. Curiosità: i clienti usavano gli aerei sia per usi privati che commerciali, fungendo anche da set per film di Hollywood. Una fonte delle Fiamme gialle, sentita dalla ‘Dire’, non ha voluto fornire i titoli dei film girati sui jet di contrabbando, ma ha fatto sapere che diventeranno pubblici col procedere delle indagini.

I riscontri dei finanzieri astigiani sono partiti da una segnalazione dei colleghi della sezione aerea di Genova, che ha notato nelle piazzole di sosta sulle colline astigiane aerei con ‘N’ come prima lettera della targa, che identifica i velivoli immatricolati negli Usa. Da qui le Fiamme gialle hanno scoperto un’attività illegale di import, visto che è stato dimostrato che gli aerei sono stati utilizzati in Italia per più di sei mesi. Per gli aerei, che venivano usati in tutta Italia, il gip di Asti ha disposto il sequestro preventivo.