È morto John Peter Sloan, il comico che insegnava l’inglese in tv

ROMA – E’ morto improvvisamente, all’età di 51 anni,, il comico britannico divenuto celebre in Italia per le sue lezioni di inglese in tv. La causa del decesso, a quanto si apprende, sarebbe una crisi respiratoria. Si trovava a Menfi, in Sicilia, dove viveva dal 2016 e dove aveva aperto la ‘‘. In Italia era arrivato negli anni ’90, dove con le sue lezioni e la sua simpatia si era conquistato il favore del pubblico televisivo, diventando un ospite fisso del programma Zelig. La sua ultima apparizione sui social risale a qualche giorno fa.