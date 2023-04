1 maggio, al concertone di Roma si lavora per avere Ligabue

ROMA – Nove ore di musica, 50 artisti e forse qualche sorpresa. Torna anche quest’anno il Concertone del Primo Maggio di Roma, in diretta dalle 15.15 su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. A condurre Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio.

Nel cast intergenerazionale di questa 33esima edizione si attende ancora una conferma importante, come svela Massimo Bonelli, fondatore e direttore di iCompany, la società che organizza il Concertone. “Sono in contatto da tempo con il management di Ligabue- dice- ne abbiamo parlato ma ancora non siamo arrivati ad un accordo. Ci rincontreremo domani, vediamo se ci sarà la possibilità di averlo”.



GLI ARTISTI CONFERMATI

Tanta la carne al fuoco tra i nomi confermati. Si parte con Aurora, artista norvegese che ha collezionato in breve tempo oltre due miliardi e mezzo di streaming. Nella line up, poi, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr. Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo di Mare Fuori, i Righeira, Mara Sattei e Il Tre.

E ancora: Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza e Rose Villain.

Infine: Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L’orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù e i vincitori del contest 1MNEXT Etta, Maninni e Still Charles. Inoltre ci sarà anche il vincitore del contest ‘Sicurezza stradale in musica’ Hermes.

IL TEMA DEL CONCERTONE

Ad aprire lo show in piazza alle 14 Leo Gassmann, Iside, Savona Funk, Camilla Magli e Wepro. La linea artistica del Concertone è stata sviluppata sul concept ‘Generazione #1M2023’, con l’obiettivo di raccontare -come ha sempre fatto il Primo Maggio e come spiega Bonelli- le novità più interessanti della scena. “Il Concertone- dice- è oggi l’emporio della musica italiana. Molti artisti hanno avuto la loro prima vetrina nazionale al Primo Maggio e così deve continuare ad essere”.

Rimane lo scopo civile dell’evento che lancia temi importanti agli spettatori e alle ragazze e i ragazzi che saranno presenti in piazza per cantare i brani dei loro idoli. Le star delle classifiche che compongono il cast parleranno a questa platea non solo di musica, ma anche e soprattutto di lavoro e sicurezza. Il tema scelto quest’anno da Cgil, Cisl e Uil si basta sull’articolo 1 della Costituzione: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.



Il Concertone andrà in onda fino alle 00.15, unica pausa dalle 19 alle 20.