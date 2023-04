Matteo Paolillo di Mare Fuori al Concertone del Primo Maggio

ROMA – Mare Fuori conquista anche il Concertone del Primo Maggio, l’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso- come ogni anno- in diretta su Rai 3, Rai Radio 2 e Rai Play. Sul palco ci sarà Matteo Paolillo, l’attore che interpreta Edoardo nella serie e canta la sigla “‘O Mar For” e alcuni brani della colonna sonora. Ha all’attivo già due dischi d’oro e 2 dischi di platino.

L’artista – che ha già cantato il brano come ospite al Festival di Sanremo 2023 – si aggiunge ai già annunciati Coma_Cose, Ariete e Arianna. Nella line up anche Mr. Rain, secondo al Teatro Ariston con “Supereroi” e Tananai, quarto con “Tango”. Nella line up anche i Bnkr44. Non è stato specificato se, come successo a Sanremo, Paolillo porterà con sé l’intero cast di Mare Fuori.