Marche Multiservizi, ok dei soci a bilancio: valore di produzione di 136 milioni di euro

L’assemblea dei soci di Marche Multiservizi (MMs) ha approvato il bilancio 2021 della multiutility pesarese. Il valore della produzione 2021 si è attestato a 136,4 milioni di euro a cui si è associato un risultato di Ebitda (Margine operativo lordo) pari a 45,4 milioni di euro, per un utile netto di 13 milioni di euro. Il valore economico generato a favore del territorio è stato pari a 70 milioni di euro, circa 250 euro in media per cittadino residente.



“La gestione di Marche Multiservizi ha supportato il territorio di riferimento anche quest’anno come mostra il valore per il territorio generato nell’esercizio 2021 dall’azienda– spiega in una nota la multiutility- ovvero il valore economico delle ricadute sul bacino di riferimento delle attività svolte, come gli stipendi percepiti dai dipendenti, il valore degli acquisti di materiali e servizi incassati dai fornitori locali, i dividendi percepiti dagli azionisti cioè i Comuni oltre alle imposte e i canoni incassati dalle pubbliche amministrazioni locali”. Gli investimenti in infrastrutture ammontano ad oltre 33 milioni di euro e in particolare è stato il settore idrico ad essere interessato dal potenziamento infrastrutturale con 21 milioni di euro (76 euro per abitante in crescita rispetto ai 45 euro pro capite del 2020). “Marche Multiservizi dunque si conferma l’azienda del territorio- continua la nota- con un importante apporto in termini di servizi di qualità, lavori, forniture ed occupazione”.

Nel settore del servizio idrico integrato, grazie all’attività di manutenzione e di investimento e rinnovo delle reti, sono state contenute le perdite di rete mentre nella gestione dei rifiuti è stato raggiunto il 73,5% di raccolta differenziata ed un tasso di riciclo pari al 59%. “A questi risultati ha contribuito il lavoro di circa 522 persone in organico a cui è stata indirizzata, anche quest’anno, una attività di formazione particolarmente attenta alla sicurezza dei lavoratori- continua la nota- grazie infatti all’adozione delle migliori misure di prevenzione e protezione e alle continue attività di formazione e addestramento del personale, tutti i principali indicatori sulla sicurezza e salute dei lavoratori hanno registrato miglioramenti rispetto agli anni passati”.

Alla votazione in assemblea oggi ha preso preso parte il 97,27% del capitale sociale e il bilancio è stato approvato con la sola astensione del Comune di Montelabbate (0,76%). “Evidenziando l’ampio consenso sulla gestione realizzata nel 2021- conclude la nota- Da ultimo l’approvazione della modifica dello Statuto sociale con l’inserimento del concetto di ‘scopo sostenibile’ da sempre perseguito ed inserito nella mission aziendale”.

