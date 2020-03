Coronavirus, arriva nuova autocertificazione

ROMA – Arriva una nuova – l’ennesima- autocertifcazione per gli spostamenti per l’emergenza Coronavirus. La notizia del nuovo modello da compilare si legge sul sito del Viminale, dove compare anche il nuovo modulo che è necessario compilare per spostarsi: “È disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19”.