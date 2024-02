“Sinceramente” di Annalisa diventa un coro da stadio. La cantante condivide il video

ROMA – “Sinceramente” di Annalisa conquista tutti. Il brano arrivato terzo al Festival di Sanremo 2024, dopo esser diventato un trend radiofonico e sui social, si trasforma anche in un coro da stadio. A riproporlo i tifosi della Lazio in trasferta allo stadio Olimpico di Torino contro i granata. “E avanti Lazio, Lazio, Lazio parto anche se non so quando torno ma ho bisogno di tifare per te. Sto gridando, sto gridando, ti sostengo e non farò mai un passo indietro, di nuovo sopra a un treno”, cantanto gli ultras.

E il brano ha portato fortuna visto che la Lazio ha chiuso la partita vincendo 2 a 0. La cantante, felice della sorpresa, ha condiviso il video nelle sue storie. Come commento solo degli aerei, ad intendere “Volo”. L’omaggio è stato ben più che apprezzato.

L’anno scorso, un altro successo della cantante era finito sotto l’interpretazione di una tifoseria di calcio. Quella volta, il fanclub del Genoa aveva cantato “Bellissima”.