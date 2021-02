Sea Watch 3 salva 45 migranti a largo della Libia

ROMA – Sono 45 i migranti, fra i quali anche cinque donne, due bambini e 13 minori non accompagnati, che sono stati tratti in salvo oggi a bordo della nave Sea Watch 3 a largo delle coste della Libia. Lo ha riferito tramite i suo canali social la ong titolare dell’imbarcazione, la tedesca Sea Watch. I migranti si trovavano a bordo di un gommone a 33 miglia nautiche a nord-ovest della città di Zawiya, situata a circa 50 chilometri dalla capitale Tripoli. L’imbarcazione in pericolo è stata segnalata nella mattinata di oggi dal servizio di supporto Alarm Phone, un contatto di emergenza in supporto alle operazioni di salvataggio creato da una rete di attivisti, che ha poi allertato Sea Watch. Sempre secondo Alarm Phone, si apprende dal profilo Twitter dell’organizzazione, una barca con “circa 150 persone a bordo” sarebbero in queste ore “in grave pericolo a largo della Libia”.