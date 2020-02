ROMA – Film, talent show e approfondimento politico animeranno la serata sul piccolo schermo.

Rai 1

Non c’è campo | 21.25

Laura è una docente di liceo che organizza per i suoi studenti una visita culturale, ospitati da un noto artista in un paesino pugliese. I ragazzi sono eccitati dalla possibilità di trascorrere una settimana diversa dal solito. Quando arrivano a destinazione, però, li attende una sorpresa: i telefonini non ricevono segnale ed è impossibile connettersi a internet.



Rai 2 Il cacciatore 2 | 21.20 È il compleanno di Brusca e i PM Barone e Mazza cominciano una serrata caccia all’uomo per catturare il carceriere di Di Matteo nella speranza che li conduca al boss. Bernardo Provenzano e Pietro Aglieri, intanto, si accordano per contattare Brusca e costringerlo a interrompere la sua strategia di violenza. Il capomafia si ritrova, così, da solo. Rai 3 Chi l’ha visto? | 21.20 Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e approfondimenti di cronaca condotto da Federica Sciarelli. Rete 4 #CR4 La repubblica delle donne | 21.30