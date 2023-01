Articolo 31 con Fedez, Giorgia con Elisa. Spoilerati i duetti di Sanremo 2023

ROMA – Esplode la febbre da Festival a meno di due settimane dall’inizio di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio. Così anche rumors e sploiler non si placano, anzi. Ora l’attenzione si sposta sugli ospiti che duetteranno con i 28 artisti in gara nella serata dedicata alle cover.

È Il Giornale a svelare qualche nome. Secondo il quotidiano Fedez – oltre ad esibirsi sul palco in mare della Costa Smeralda – potrebbe salire anche all’Ariston con gli Articolo 31, forte dell’amicizia ritrovata con J-Ax. Stesso discorso per Salmo, che oltre ad essere sulla Costa, dovrebbe accompagnare Shari.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2023, Iva Zanicchi si candida come ospite: “Amadeus manca una donna. Della mia età sono rimasta solo io”

Tra i nomi di spicco potrebbero esserci anche Lorella Cuccarini con Olly, Noemi con Mara Sattei ed Elisa con Giorgia. Tananai avrebbe scelto Don Joe dei Club Dogo, Sethu con Bnkr44 e Rosa Chemical con Rosa Villain. Ultimo porterebbe Eros Ramazzotti.

I Colla Zio, poi, porterebbero Ditonellapiaga; Leo Gassmann con Edoardo Bennato; gIANMARIA con Manuel Agnelli, LDA con Alex Britti; Modà con Le Vibrazioni. E ancora Gianluca Grignani con Arisa, i Cugini di Campagna con Paolo Vallesi e Mr. Rain con Fasma. Si è fatto anche il nome di Carla Bruni, manca solo l’associazione con un cantante.