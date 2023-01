Sanremo 2023, Iva Zanicchi si candida come ospite: “Amadeus, manca una donna. Della mia età sono rimasta solo io”

ROMA – Ha partecipato 11 volte al Festival di Sanremo, vincendolo 3. È la donna che per più volte è salita sul gradino più alto del podio. Ed è proprio sulle donne in gara quest’anno che Iva Zanicchi scommette dai microfoni di Rtl 102.5: “Sulla carta c’è una squadra femminile di tutto rispetto. Amadeus, esattamente come l’anno scorso, sta facendo un grande Sanremo. Punto tutto su Madame ma mi aspetto tanto anche da Elodie“.

Su Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini, le co-conduttrici scelte da Amadeus, Iva Zanicchi afferma: “Immagino che diranno poco, quindi spero che indossino abiti favolosi”.

“Spero arrivi Fiorello” e ad Amadeus dice: “Ama, hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri ma manca una donna. Della mia età ci sono rimasta solo io”.

La cantante, personaggio storico della musica italiana, sottolinea l’importanza del Festival di Sanremo, non solo per i cantanti in gara ma per tutto il Paese: “Sanremo è fondamentale per i giovani artisti, devono arrivare preparati e con belle canzoni, non c’è vetrina più importante. Il Festival di Sanremo è l’unica cosa che unisce l’Italia, teniamocelo caro“, conclude.