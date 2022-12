I cantanti di Sanremo 2023 svelano i titoli delle loro canzoni

ROMA – “Ascolterete delle canzoni bellissime”. Li presenta così Amadeus i brani che gli artisti da lui scelti porteranno in gara al Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio. I ‘Big’, super ospiti della finale di Sanremo Giovani, stanno svelando in diretta i titoli dei pezzi.

Ecco l’elenco (in aggiornamento):

ULTIMO – ALBA

– ALBA TANANAI – TANGO

– TANGO MADAME – IL BENE NEL MALE

– IL BENE NEL MALE GIORGIA – PAROLE DETTE MALE

– PAROLE DETTE MALE MR. RAIN – SUPEREROI

– SUPEREROI ELODIE – DUE

– DUE GIANLUCA GRIGNANI – QUANDO TI MANCA IL FIATO

– QUANDO TI MANCA IL FIATO MARCO MENGONI – DUE VITE

– DUE VITE ANNA OXA – SALI (CANTO DELL’ANIMA)

– SALI (CANTO DELL’ANIMA) LAZZA – CENERE

– CENERE MARA SATTEI – DUEMILAMINUTI

– DUEMILAMINUTI MODÀ – LASCIAMI

– LASCIAMI PAOLA & CHIARA – FURORE

– FURORE COLAPESCE E DIMARTINO – SPLASH

– SPLASH LEO GASSMANN – TERZO CUORE

– TERZO CUORE ARTICOLO 31 – UN BEL VIAGGIO

– UN BEL VIAGGIO ARIETE – MARE DI GUAI

– MARE DI GUAI CUGINI DI CAMPAGNA – LETTERA 22

– LETTERA 22 LEVANTE – VIVO

– VIVO COMA COSE – L’ADDIO

– L’ADDIO LDA – SE POI DOMANI

– SE POI DOMANI ROSA CHEMICAL – MADE IN ITALY

I sei giovani che diventano ‘Big’

SHARI – EGOISTA

– EGOISTA COLLA ZIO – NON MI VA

– NON MI VA GIANMARIA – MOSTRO

– MOSTRO SETHU – CAUSE PERSE

– CAUSE PERSE WILL – STUPIDO

– STUPIDO OLLY – POLVERE

