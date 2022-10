X Factor 2022, alla vigilia dei Live la favorita è Linda: “Prematuro dirlo”

ROMA – Sono pronti alla ‘battaglia’, al gioco duro, i quattro giudici di X Factor, prontissimi all’avventura del Live, in partenza il 27 ottobre su Sky e in streaming Now. Ora si fa sul serio e tutti vogliono vincere. Ne sono certi Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, come raccontano loro stessi alla stampa alla vigilia della diretta televisiva, in scena dal Teatro Repower di Milano davanti a oltre 900 persone in sala. La finalissima sarà al Mediolanum Forum di Assago.

Alla conduzione Francesca Michielin, ‘emblema del sogno’ nella musica post X Factor e degna rappresentante di un gruppo di concorrenti di non poco conto: Måneskin, Marco Mengoni e Noemi, solo per citarne qualcuno.

X FACTOR 2022, LA SERATA DELLE COVER E QUELLA ‘GENERAZIONE MTV’

Si parte, quindi, questo giovedì con la serata cover, luogo di sperimentazione e prova. La seconda puntata, invece, renderà omaggio alla generazione ‘Mtv’, con la partecipazione dei Vj più celebri della rete musicale. Una serata evento all’insegna della celebrazione di artisti, generi e videoclip che hanno fatto la storia degli Anni Novanta. Gli inediti, infine, li sentiremo a partire dalla quarta puntata perché, come spiegano dai piani alti di X Factor, ogni progetto ha bisogno di tempo per essere inquadrato e soprattutto di lavoro: “La musica- spiega Eliana Guerra, showrunner Xf 2022- ha avuto un’accelerazione di risultati e la discografia si è dovuta rimettere in pista in maniera pesante e avvincente dopo due anni di stop. Noi, così come esiste lo slow food, abbiamo deciso di essere sostenitori di slow music, la musica a chilometro zero, quella che si fa per bene, con calma e dedizione. La musica– conclude- è una roba seria, non si capisce perché debba uscire velocemente. Ci vuole tempo e va fatta bene, bisogna studiare, impegnarsi e scontrarsi con se stessi. Forse, poi, succede, qualcosa di buono ed è per questo che pensiamo che gli inediti debbano arrivare dopo”.

E non può che concordare Michielin, che di successi negli anni ne ha macinati: “La musica, oltre ad essere una cosa seria, è un percorso, non possiamo vivere di spot, di risultati, di dischi di platino- afferma- anche se sono una figata pazzesca. È un po’ tutto quello che riesce a raccontare, è intercettare tendenze e avere l’opportunità di dare la propria visione del mondo come artista. Qui possiamo iniziare a farlo con le cover di cui sono grande fan. È un percorso super formativo e, ansia a parte, molto divertente”.

X FACTOR 2022, I DODICI TALENTI IN GARA

Dodici i talenti in gara, tre per ogni giudice, che promettono scintille. In lizza per il primo posto ci sono: Matteo Siffredi, Tropea e Lucrezia Maria Fioritti (Ambra); Beatrice Quinta, Matteo Orsi e Disco Club Paradiso (Dargen); Iako, Santi Francesi e Joelle (Rkomi); Dadà, Linda Riverditi e Omini (Fedez). “Noi facciamo lo show ma la qualità la fanno loro e qui ce n’è, sarà difficile prendersela con qualcuno”, ammette Ambra. I ragazzi, dal canto loro, sono prontissimi per colpire oltre la ‘paura’ da debutto sul palco.

E alla vigilia c’è già chi parla di vincitrice annunciata, ovvero Linda, stella già brillante che, durante le Auditions, ha colpito con un’intensa cover di ‘Coraline’ dei Måneskin. “Non mi interessa più di tanto- dice la cantante di Fedez- ma si vedrà da giovedì, sono contenta ed è sicuramente una bellissima sensazione essere definita la favorita ma è secondo me prematuro dirlo”.

Le emozioni da giovedì si moltiplicano e a raccoglierle, nel post gara, ci sarà Paola Di Benedetto, conduttrice di ‘Hot Factor’, striscia in onda dopo la puntata. La conduttrice, già alla guida del programma lo scorso anno e e chiamata a raccontare anche l’Ante Factor (prima dell’inizio della diretta), non vede l’ora: “Ho visto accadere cose incredibili e gente ammazzarsi dalle emozioni, questo lo vivremo durante Hot Factor”.

ELISA, OSPITE DELLA PROSSIMA PUNTATA DI X FACTOR

L’appuntamento con il talent di Sky Original, prodotto da Fremantle, è alle 21.15 di giovedì 27 ottobre. Primo super ospite sarà Elisa Toffoli, Elisa, reduce dal successo del suo ultimo album ‘Back to the future’ e da un’estate in tour nel segno del sold out. A #XF2022 presenterà un set esclusivo con una speciale anticipazione. Accompagnata al pianoforte da Dardust, presenterà in anteprima un piccolo assaggio di quello che, dal primo dicembre, sarà un nuovo spettacolo live dal titolo ‘An Intimate Night’: la tournée nei teatri con nuovi arrangiamenti. Dardust, in anteprima dal vivo, proporrà un medley inedito estratto da ‘Duality’, il suo nuovo lavoro in uscita il 28 ottobre, un doppio album in cui, per la prima volta, scinde i suoi due regni in due esperienze parallele e allo stesso tempo convergenti. Per il primo ospite internazionale si dovrà aspettare la terza puntata quando arriverà Yungblud.

