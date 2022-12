Fedez a nudo e senza tatuaggi sul palco di X Factor. Poi la battuta sulla canna

Crediti foto: Jule Hering

ROMA – La finalissima di X Factor 2022 è stato un grande show con all’interno tanti momenti riusciti. Forse ancor più della vittoria dei Santi Francesi, a restare negli annali sarà l’esibizione di Ambra con la sua ‘T’appartengo’ – anno domini 1994 -, ma a suo modo è stata iconica anche la performance di Fedez sul palco del Forum di Assago.

DOVE SONO I TATUAGGI DI FEDEZ?

Il rapper ha portato un medley composto dal suo nuovo singolo ‘Crisi di Stato’, ‘Bella storia’ e ‘Sapore’. E la moglie Chiara Ferragni, presente tra il pubblico, ha ripreso emozionata la performance per i suoi social. A colpire tutti, in particolare, è stata la messa in scena dell’esibizione: Fedez era a petto nudo e senza tatuaggi, solo con la cicatrice in bella vista. Tanto che il popolo del web ha subito iniziato a chiedersi se il cantante avesse rimosso i tatuaggi che costellano il suo corpo. La risposta è no: i tatuaggi ci sono ancora, ma sono stati nascosti abilmente tramite il make-up, con un sapiente (e abbondante) uso di fondotinta.

Crediti foto: Jule Hering

PERCHÉ FEDEZ HA COPERTO I TATUAGGI

In realtà, i più attenti non si sono sorpresi. Già nella copertina del nuovo singolo, che esce proprio oggi, Fedez appare a petto nudo, con i tatuaggi nascosti e la cicatrice che spicca. Una scelta per mettersi a nudo e non nascondere i segni della malattia, quel taglio che ricorda l’operazione dello scorso marzo per la rimozione del tumore al pancreas.

LA BATTUTA DI FEDEZ SULLA CANNA CON I TROPEA

Fedez si è preso la scena anche in un altro momento della lunga serata al Forum: quando, dopo l’esibizione finale dei Tropea (che hanno chiuso al quarto posto), ha dichiarato: “Io mi sento parte di questa band. Mia moglie e mia madre mi uccideranno, ma una volta io e i Tropea ci siamo fumati una canna insieme“. E sul bancone dei giudici, tra lui e Rkomi, sarebbe circolata anche della vodka lemon. Insomma, una serata indimenticabile per Fedez e i suoi fan.

