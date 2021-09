Elisa Balsamo vince i Mondiali di ciclismo su strada

ROMA – Elisa Balsamo vince in volata l’oro nella prova in linea ai Mondiali di ciclismo su strada in Belgio. “Sono totalmente senza parole. Non posso crederci: è un sogno dopo una lunghissima stagione. Il team è stato fantastico”, queste le primissime parole di Balsamo. L‘azzurra ha vinto il titolo iridato imponendosi in 3h52’27” nei 157,7 km della corsa partita da Anversa e terminata a Leuven. Alle sue spalle l’olandese Marianne Vos, medaglia d’argento, e la polacca Katarzyna Niewiadoma.

“Oggi ho battuto Marianne Voss, pazzesco- ha aggiunto l’azzurra- All’ultima curva ho solo pensato ad andare ‘full gas’. L’anno prossimo con questa maglia sarà incredibile, grazie a tutto il team e allo staff”. Infine, un pensiero per gli affetti più cari: “Qui sul traguardo c’è il mio ragazzo, mentre la mia famiglia mi sta seguendo da casa”.

(Foto da FB Italia Team)