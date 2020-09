Oltre mille farmaci in valigia, denunciato passeggero all’aeroporto di Napoli

NAPOLI – I funzionari dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme alla guardia di finanza in servizio all’aeroporto di Napoli Capodichino, hanno sequestrato, nel corso di un’operazione di sdoganamento e controllo dei bagagli individuali, 1.033 confezioni di medicinali e farmaci vari, privi di ogni certificazione e documentazione richieste dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il viaggiatore, giunto in Italia dal Ghana via Parigi, per eludere i controlli aveva deciso di non prelevare i bagagli dai nastri trasportatori della sala arrivi dell’aeroporto, dichiarandoli immediatamente come smarriti. Le valigie erano cosi’ rimaste custodite nell’ufficio Lost & Found dell’aeroporto, in attesa che il proprietario tornasse a ritirarli. Il passeggero, un cittadino di nazionalita’ ghanese residente nella provincia di Caserta, non e’ comunque riuscito a eludere i controlli ed e’ stato denunciato.



I medicinali sequestrati, quasi 7.500 tra pillole, compresse e spray di varia natura e genere, avrebbero potuto fruttare cospicui guadagni se immessi sul mercato, con altissimi rischi per la salute dei potenziali acquirenti.