Milik a Torino per visite mediche, firmerà per la Juve

ROMA – Arkadiusz Milik è un giocatore della Juventus. Non è ancora ufficiale, ma il polacco è a Torino per le visite mediche, come rivela un video pubblicato sui social dallo stesso club bianconero. Milik arriva dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 10 milioni di euro.

