Musica e spettacoli al mercato e per le strade: a Roma torna ‘La Città Ideale’

ROMA – È davvero ‘La Città Ideale’ quella che Fabio Morgan (e tutto il suo team di artisti, creativi e addetti ai lavori) disegna e realizza tra periferie e borgate romane. Il suo festival diffuso, La Città Ideale, in 7 anni di storia ha trasformato cortili, strade e metropolitane, in inediti palcoscenici, portando musica, spettacolo e azioni circensi là dove, spesso, si passa soltanto. Ecco allora che anche quest’anno, dall’8 giugno, le vie di Tor Pignattara, Centocelle e Pigneto, Villa De Sanctis e i banchi dei mercati rionali di Viale della Primavera e del Casilino 23, saranno teatro di nuovi format e diverse sorprese.

MUSICA AL MERCATO

Se fare la spesa a Roma può essere comunque un’esperienza, l’8 giugno al Mercato Insieme di Centocelle l’opportunità si fa certezza. Tra i banchi di frutta e verdura sarà impossibile ignorare il ‘Music Market Box’, un grande juke-box vivente che presenta un repertorio musicale tra tradizione e innovazione. Per ‘azionarlo’ basta consegnare il ‘gettone-canzone’ consegnato ai clienti dai commercianti. Lo ‘spettacolo’ va in scena dalle 10.30 alle 12.30. Lo show nel mercato di viale della Primavera si replica anche il 16 giugno, per poi arrivare il 22 e il 28 giugno al Mercato Casilino 23, negli stessi orari.

I DIALOGHI SINFONICI A VILLA DE SANCTIS

L’11 giugno, alla ‘golden hour’, (ore 20.00), il parco di Villa De Sanctis diventa ‘teatro’ dei ‘Dialoghi Sinfonici’. ‘Classici Quotidiani’ è il titolo del viaggio, gratuito, offerto dal Maestro Germano Neri con l’orchestra EICO – Europa InCanto Orchestra. Il ‘maestro’ interagirà con il pubblico in un percorso dialogante e ironico, per fare immergere anche lo spettatore meno avvezzo alla classica, nel mondo della musica colta, spiegando le ragioni culturali e storiche sottostanti a ogni singolo brano, attraverso un vero e proprio percorso narrativo alla portata di tutti.

Foto Giulia Castellano

IL MINI-VAN OPERA TAXI

Ancora musica con Opera Taxi, un singolare ‘mini-van’ che vede a bordo il pianista e compositore Francesco Leineri e la cantante lirica Clara La Licata. I due accompagneranno i passeggeri a suon di ‘opere’ tra le strade della città. Prima fermata il 22 giugno per attraversare Centocelle e ancora il 23 giugno il quartiere Pigneto, il 24 Torpignattara e il 25 giugno sarà presentata una versione speciale all’interno di Villa De Sanctis.

Foto Giulia Castellano

IL CIRCO IDEALE

Per i più piccoli e le loro famiglie è già ‘in scena’ il ‘Circo Ideale’. Un appuntamento lungo tutta l’estate in programma i sabato e le domeniche alle 18.00 a Villa De Santis, lungo la Via Casilina, dove sono in pista strampalate compagnie e talentuosi artisti con acrobazie, giocoleria, clownerie. Tutti i sabato, alle 17:00, lo spettacolo è anticipato da laboratori per piccoli aspiranti circensi.

Ma questo è solo l’inizio del festival del diffuso, La Città Ideale accompagnerà spettatori e artisti fino alla fine dell’autunno.