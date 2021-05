Acquaroli: “Vaccini ai vacanzieri? Tutto si può fare, ma serve organizzazione”

ANCONA – “Credo che tutto si possa fare”. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine della seduta del consiglio regionale odierno, ha commentato l’ipotesi di vaccinare i cittadini anche in vacanza. “La vaccinazione è un elemento molto importante per mettere in sicurezza la popolazione che non si può interrompere e che non può condizionare la vita di ognuno di noi- dice Acquaroli-. Ma per fare una campagna di vaccinazione anche a coloro che vengono in vacanza da noi occorre una grande organizzazione: una filiera tra il ministero della Sanità e tutte le Regioni perché se un marchigiano fa la prima dose qui e il richiamo lo fa in vacanza noi dobbiamo mettere la Regione che dovrà inoculare la seconda dose di vaccino nelle condizioni di averne la disponibilità. La Regione ospitante non può togliere il vaccino ai suoi cittadini: è un’organizzazione impattante”.

LEGGI ANCHE: Marche, Acquaroli incontra i vertici di Elica: “C’è apertura al dialogo”