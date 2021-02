Salvini incalza Draghi: “Basta paura, no a Pasqua chiusi in casa”

ROMA – “Sindaci di tutti i colori chiedono di riavviare alcune attivita’ economiche, sociali e imprenditoriali che non comportano alcun rischio. Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o mesi di chiusura e paura. Se ci sono situazioni a rischio si intervenga a livello locale, parlare gia’ oggi di una Pasqua chiusi in casa mi sembra irrispettoso per gli italiani“. Cosi’ Matteo Salvini, parlando con i cronisti fuori dal Senato.

SALVINI: LEGA AL VIMINALE PER TASER E PISTOLA ELETTRICA

La Lega al Viminale riparte dal taser e dalla pistola elettrica. Lo annuncia Matteo Salvini, parlando con i cronisti fuori dal Senato. “Sono contento che da oggi un uomo di legge come l’avvocato Molteni torni al Viminale, perche’ di alcuni dossier che avevamo lasciato aperti e quasi pronti sul tavolo, penso al taser e alla pistola elettrica, non si ha piu’ notizia. È uno strumento che servirebbe alle forze dell’ordine e al sistema Italia– assicura il segretario della Lega- la presenza della Lega al ministero dell’Interno sia una garanzia per l’Italia e gli italiani”.