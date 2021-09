Il 29 settembre a Matera la prima di ‘007- No time to die’

MATERA – Sarà il cineteatro comunale Gerardo Guerrieri di Matera ad ospitare il 29 settembre la prima del film ‘007 – No time to die’, ultimo episodio della saga di James Bond, girato nei Sassi. La serata evento è stata promossa dalla Lucana Film Commission e dall’Apt Basilicata. Ospiti d’onore saranno due interpreti di primo piano delle precedenti avventure di James Bond: Giancarlo Giannini, protagonista di Quantum of Solace (2008) e Casino Royale (2006), Maria Grazia Cucinotta, protagonista femminile in Il mondo non basta (1999) e Gina Lollobrigida, amica e attrice al fianco di Sean Connery, il primo interprete di 007, in La donna di paglia (1964).

Sarà questa anche l’occasione in cui la città di Matera assegnerà a Giancarlo Giannini e Maria Grazia Cucinotta il premio I Sassi d’oro, quale riconoscimento per il loro contributo alla saga dell’agente segreto più noto del mondo. La Lucana Film Commission omaggerà, con un premio alla carriera, Gina Lollobrigida. “Sin dalla mia nomina, ho promesso che avrei portato questo evento a Matera. Sarà un grande piacere condividere con la città, le maestranze e tutte le autorità locali, la emozionante serata che restituirà a Matera una piccola parte della bellezza regalata a No time to die” ha dichiarato Roberto Stabile, presidente della Lucana Film Commission. Il film sarà nelle sale italiane dal 30 settembre.