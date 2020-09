A teatro con MThI: “Erinnerungen. Memorie di vite fantastiche”

ROMA – Nell’ambito della rassegna “Dimore Sonore. Di Villa in Villa”, promossa dall’IRVIT-Istituto Regionale delle Ville Tuscolane, domenica 27 settembre 2020 la MThI (Music Theatre International) presenta a Villa Falconieri lo spettacolo #Erinnerungen. Memorie di vite fantastiche, ispirato alla vita dello scrittore e drammaturgo Tedesco Richard Voß che nella villa a Frascati abitò per 25 anni. Lo spettacolo, presentato in forma di reading con musica dal vivo, è un libero adattamento dalle memorie di Richard Voß Da una vita fantastica. Memorie, nella traduzione di Agnese Nobiloni Toschi, per l’edizione dell’Accademia Vivarum Novum, 2019. Interpreti gli attori Tomaso Thellung de Courtelary nel ruolo di Richard Voß e Diana Forlani, nel ruolo di Melanie Voß; il compositore e chitarrista Michele Di Filippo, arricchisce la performance con l’esecuzione di musiche di M. Castelnuovo Tedesco, J.K.Mertz e proprie composizioni. La performance sarà preceduta da La casa splendente e il giardino delle meraviglie, passeggiata nel parco accompagnata dai Volontari del Club di Territorio di Roma – TCI e da una visita guidata al piano nobile della Villa. Evento ad ingresso libero con obbligo di prenotazione.