Violenza donne, Bonetti: “Bene il Protocollo Napoli, è innovativo”

ROMA – “Ho molto apprezzato l’approccio che portate avanti con questo protocollo innovativo, il Protocollo Napoli. Il piano strategico nazionale di contrasto della violenza maschile contro le donne cerca di promuovere un approccio multidimensionale. Quest’anno, nella campagna per la giornata del 25 novembre ‘Libera puoi’, abbiamo voluto inserire la presenza di una bambina accanto alle donne proprio perché crediamo che la libertà da restituire loro sia la libertà di vedere riconosciuta una responsabilità in ambito genitoriale”. Così la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, intervenendo al webinar ‘Protocollo Napoli. La nuova frontiera della consulenza psicologica nei casi di violenza sulle donne’.

“Nel momento in cui c’è l’implicita minaccia di essere riconosciute come soggetti fragili nell’essere vittime si toglie alle donne la possibilità di essere riconosciute capaci di responsabilità genitoriale– specifica la ministra- Abbiamo intenzione di lavorare sulla Pas (sindrome dell’alienazione parentale, ndr), ma c’è un discorso più ampio da portare avanti: la necessità di restituire alle donne in un momento di fragilità personale una comunità e uno Stato in grado di dire che valgono e che sono in grado di esercitare una piena responsabilità genitoriale”.

Per Bonetti, “dobbiamo essere capaci di costruire percorsi di accompagnamento” della relazione madre-figlio, che non possono essere valutati nella loro “individualità” ma nel contesto di una “relazione inscindibile”, che entra a sua volta in relazione con la “comunità allargata, territoriale e la scuola”, luoghi “prossimi che devono assumere un ruolo preventivo in questo percorso”.

Fondamentale, per la ministra, è pensare al “dopo”, perché per le donne che vivono situazioni di violenza “nel momento in cui si riattiva la speranza che un dopo sia possibile, il loro percorso può partire con maggiore fiducia“. Per questo “abbiamo istituito un progetto di microcredito per sostenere le donne che devono ricominciare un percorso di vita autonoma. Si tratta di un investimento- conclude- che riconosce che le donne sono, anche nell’esperienza della violenza, capaci di protagonismo per sé e per i propri figli”.

VALENTE: “PROTOCOLLO NAPOLI SIA MODELLO ANCHE PER ALTRI ORDINI PROFESSIONALI”

Il Protocollo Napoli “e’ prezioso, un’esperienza davvero unica, ed e’ particolarmente importante che questo impegno venga dalla categoria professionale degli psicologi, un anello particolarmente delicato di questa partita. Ringrazio le psicologhe di Napoli per questo protocollo che mi auguro possa essere preso a modello dagli altri ordini professionali”. Cosi’ la senatrice e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Valeria Valente, intervenendo al webinar ‘Protocollo Napoli. La nuova frontiera della consulenza psicologica nei casi di violenza sulle donne’. “Come Commissione d’inchiesta abbiamo deciso di indagare ed aggredire questo fenomeno e vogliamo scrivere e adottare un documento da presentare al Parlamento per dire parole chiare, definite, certe, su tutta la partita”, ricorda Valente, che rispetto alla mancata valutazione della violenza domestica nell’ambito dei processi di affido dei minori nei casi di separazione parla di “una forma di vittimizzazione secondaria. Per me il discrimine e’ la violenza- sottolinea- Quando c’e’ violenza all’interno di una relazione di coppia tutto va letto in un determinato modo, le scelte di giudici e avvocati devono andare in una certa direzione, si deve applicare la Convenzione di Istanbul”.

Per la presidente della Commissione femminicidio anche la violenza assistita subita dai minori nei casi di maltrattamento delle madri “e’ una violenza diretta, che va perseguita e punita” e il maltrattante “va allontanato da donna e minori. Nessuno mi convincera’ mai che un uomo violento nei confronti di una madre possa essere un buon padre”. Sono diversi “gli strumenti per intervenire” prima del terzo grado di giudizio penale: “I giudici civili- ricorda Valente- hanno la possibilita’ di verificare in tanti modi se c’e’ violenza in un contesto di coppia, basta ascoltare i vicini, i figli e non valutare il rifiuto nei confronti dei papa’, non ritenerli alienati, malati e da curare. Dobbiamo chiedere che penale e civile dialoghino di piu'”, chiedere maggiore “competenza degli operatori nel leggere la violenza”, che siano in grado di “distinguerla dal conflitto, ascoltare la donna senza pregiudizi e crederle”, e, quindi, “applicare le norme giuste. Con l’indagine che stiamo conducendo da mesi abbiamo analizzato fascicoli e carte, per capire come il civile ragiona con i minori, come vengono ascoltati. Mi auguro che alla fine avremo tutti gli elementi per dire che l’alienazione parentale non esiste come sindrome, ma anche che non e’ possibile considerare una donna vulnerabile dopo anni di violenza una cattiva madre”. Conclude Valente: “Non si puo’ pretendere di giudicare quella madre e quel minore e anteporre il diritto del padre a mantenere un rapporto con lui, alla tutela del minore stesso dalla violenza e alla sua volonta’ di allontanarsi. Il nostro impegno come Commissione e’ dire parole chiare. Non possiamo ammettere che un’ulteriore forma di violenza possa essere compiuta dallo Stato, dal giudice attraverso consulenze errate, per un’incapacita’ di leggere la violenza per quello che e'”

MARCIANI: “SCRIVEREMO CON ASSOCIAZIONI LINEE DI ATTUAZIONE E PROGRAMMAZIONE RISORSE”

“Abbiamo deciso di fare una riunione la prossima settimana per chiedere alle associazioni e a tutte coloro che sono coinvolte in prima linea nell’azione prevenzione della violenza contro le donne, di scrivere insieme le linee di attuazione e di programmazione finanziaria delle risorse che abbiamo a disposizione. Abbiamo anche progetti pilota e potrebbe essere bello legare il Protocollo Napoli ad uno di questi progetti”. È l’intento dell’assessora alle Pari Opportunita’ della Regione Campania, Chiara Marciani, intervenuta al webinar ‘Protocollo Napoli. La nuova frontiera della consulenza psicologica nei casi di violenza sulle donne’. “Ero presente alla firma del protocollo- continua Marciani- sono contenta di poterlo seguire nella sua attuazione e che non resti nel cassetto, ma sia un documento utile nella reale attuazione del sostegno alle donne, alle bambine e ai bambini, a Napoli, in Regione Campania e non solo. La Regione- conclude l’assessora- ha considerato il protocollo una buona prassi e abbiamo deciso di proporlo in tutta la Campania come strumento e punto di riferimento per operatrici, psicologhe e avvocate dei centri antiviolenza”.