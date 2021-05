ROMA – Sono 2.490 i nuovi casi di Covid in Italia per 107.481 test tra molecolari e antigenici e 110 morti. Sale leggermente il tasso di positività al 2,3% dal 2,2% di 24 ore fa. Ieri i casi erano stati 3.995 per 179.391 tamponi e 72 morti. Sono 1.382 le terapie intensive in Italia per Covid, 28 in meno nelle ultime 24 ore. Ammontano a 8.950 i ricoveri ordinari, 211 in meno rispetto a ieri.

