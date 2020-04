Giornale radio sociale, edizione del 24 aprile 2020

INTERNAZIONALE – Bombe a orologeria. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, quasi la metà delle persone decedute nel Vecchio Continente a causa del Covid-19 era residente nelle case di cura. Secondo il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge, si tratta di “una tragedia umana inimmaginabile”, aggiungendo la necessità urgente di ripensare il modo in cui le strutture operano.

SOCIETA’ – Sportello in rosa. L’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) lancia la campagna Donne e Salute al tempo di Coronavirus con il numero verde gratuito 800.189.441 per garantire, anche in questo periodo di emergenza, ascolto, consigli specialistici, o per rispondere a dubbi, incertezze e richieste d’informazione.

SPORT – Per proteggere l’ambiente. In occasione della Giornata mondiale del Pianeta Terra è stato lanciato il sondaggio sulle potenzialità di turismo ed escursionismo fluviale nella tutela degli ambienti ripari. Il servizio di Elena Fiorani

Il turismo fluviale è una pratica di viaggio antica che, con modalità rinnovate e contemporanee, sta riscuotendo enorme successo in molte parti d’Europa e del mondo. Si tratta di un turismo ecologico e responsabile, non solo perché immerso nella natura e nel paesaggio ma anche perché praticato con forme di mobilità dolce e a impatto zero. Il 22 aprile è partito il sondaggio su natura e biodiversità dei fiumi, delle sponde e degli argini, promosso dalla Società italiana professionisti mobilità dolce e turismo sostenibile. Il questionario vuole conoscere l’attitudine di chi pratica la mobilità dolce a considerare le rotte fluviali al pari di altri percorsi escursionistici, aumentando anche la consapevolezza su biodiversità e natura da parte di viaggiatori e turisti. La ricerca è realizzata in collaborazione con realtà di sport sociale e tutela dell’ambiente.

DIRITTI – Buone notizie. Dalla formazione lavorativa ai tirocini, dalle agevolazioni per i trasporti casa-lavoro a quelle per la dotazione tecnologica, dal sostegno all’auto-imprenditorialità fino agli incentivi alle imprese che assumono lavoratori con disabilità. Obiettivo, garantire a tutti il diritto al lavoro sul territorio. Sono queste le finalità del Fondo Regionale Disabili approvato dalla Giunta dell’Emilia Romagna con una dotazione di 17 milioni e 500 mila euro sul bilancio 2020-2022. Destinatarie, in primo luogo, le reti di servizi pubblici e di servizi privati accreditati.

ECONOMIA – Mascherina contro gli abusi . Nel Casertano, a Casal di Principe, in un bene confiscato alla camorra, nasce il laboratorio per produrre i presidi contro il coronavirus: saranno destinati alle operatrici dei Centri antiviolenza di tutta Italia e contribuiranno a sostenere l’autonomia delle donne in fuga dai maltrattamenti. Ascoltiamo Lella Palladino di Cooperativa Eva.

CULTURA – Il tesoro imperdibile. “Salviamo i teatri e la cultura che a causa dell’emergenza sanitaria rischiano il collasso” è il grido di allarme lanciato dalla Federazione Italiana Artisti insieme ad Arci Lazio e Forum terzo settore regionale. L’appello indirizzato al Campidoglio punta a garantire una serie di interventi indispensabili per la salvezza degli operatori culturali, teatrali e artistici. Le istanze saranno discusse nel corso di conference call con il vicesindaco di Roma Capitale che si concluderanno oggi.