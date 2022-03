Muore folgorato toccando i fili di una cabina elettrica a Napoli, indagano i carabinieri

NAPOLI – Ieri pomeriggio, i carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli sono intervenuti all’ospedale San Paolo di Napoli dove è stato trasportato Agostino Russo, 38enne di Pianura già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, si legge in una nota, è arrivato al pronto soccorso già morto. Secondo accertamenti preliminari ancora da verificare, spiegano i militari, Russo sarebbe morto folgorato dopo aver toccato dei cavi di rame di una cabina elettrica presente in Strada Privata delle Terme, nella zona di Agnano. Indagini sono ora in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. La salma è stata trasportata al Policlinico di Napoli per l’esame autoptico.