NAPOLI – “La nostra regione ha sofferto in passato grandi problemi che sono legati alla gestione dell’ambiente e questo ha portato danni alla salute, all’economia e anche all’immagine della nostra regione e dell’area metropolitana. Le province e l’area metropolitana hanno competenze in questo settore e quest’accordo sancisce una collaborazione che viene da lontano e che sarà rafforzata per far sì che il controllo, la vigilanza e la repressione dei reati ambientali diventino uno strumento sempre più attivo per proteggere le nostre comunità e i nostri territori”. Così il sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell’incontro in procura a Napoli dove sono stati sottoscritti due accordi di collaborazione inerenti a nuove strategie di indagine in tema di tutela ambientale.

“Tolleranza zero verso chi avvelena la terra, contro le speculazioni che ci sono ma anche – ha aggiunto il sindaco – i comportamenti incivili che spesso sono legati ad abitudini che dobbiamo in tutti i modi reprimere. Proteggere il nostro territorio, garantire uno smaltimento sicuro dei rifiuti, eliminare qualsiasi sversamento abusivo che spesso è legato anche ad attività industriali illegali e a lavoro nero, rappresenta un passo in avanti fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini ma anche la civiltà e la legalità nella nostra regione”.

In virtù di questi protocolli, ha spiegato poi Manfredi “ci sarà un maggiore impegno da parte delle polizie metropolitane, che hanno competenza di vigilanza ambientale, un coordinamento con le procure in maniera tale che l’azione di controllo e repressione che già viene fatta possa essere molto più efficace. C’è anche un impegno da parte delle province e dell’area metropolitana per poter impiegare più risorse in un segmento che è fondamentale. Cercheremo di rafforzare gli organici in maniera tale da destinare più uomini a questo campo”.