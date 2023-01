Napoli si candida a capitale europea dello sport 2026, Manfredi: “Grande occasione”

Napoli capitale europea dello sport per il 2026, il Comune presenta la candidatura del capoluogo campano. A Palazzo San Giacomo, è il sindaco Gaetano Manfredi a motivarne la scelta: “È una grande occasione perché ha anche un grande valore simbolico. Non è solo sport agonistico, significa sport per la città, sport per i cittadini, inclusione, giovani, recupero, e quindi tante cose che per una città come Napoli sono molto importanti e che hanno un grande valore simbolico per l’Europa. È una candidatura a cui possono accedere solo le grandi città, le grandi città sono fatte di grandi bellezze ma anche di marginalità, quindi il tema dell’inclusione e della riduzione dei divari attraverso lo sport sarà uno dei leitmotiv della nostra candidatura e di quello che poi realizzeremo”.

Un evento sportivo che non avrebbe solo un ritorno in termini di visibilità. Ne è convinto il primo cittadino: “Da un lato chiaramente c’è una ricaduta di immagine e la possibilità di portare a Napoli tanti eventi sportivi, noi stiamo facendo un lavoro per portare a Napoli tanti eventi a livello nazionale e internazionale – ha aggiunto – , perché questo significa non solo rafforzare l’immagine della città, ma portare anche economia in città. E poi ci consente anche di avviare un percorso che stiamo mettendo in campo insieme a tutti gli enti nazionali, pensiamo al Credito sportivo, Sport e Salute, per realizzare più investimenti per la città e fare in modo che ci sia poi l’attivazione di nuovi grandi progetti perché la città ha anche bisogno di impianti, quindi di fare investimenti ulteriori sui suoi impianti”.

MALAGO’: “FACCIAMO IL TIFO PER NAPOLI, REMIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA

Da remoto è intervenuto alla presentazione il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Complimenti. La città lo merita e la candidatura per il 2026 è per un anno importante per lo sport in Italia. Facciamo il tifo, remiamo tutti sulla stessa barca. Può dare slancio alla città che nello sport è un’eccellenza”.

PANCALLI: “NAPOLI ATTENTA AI DIRITTI DEI DISABILI”

Presente anche Luca Pancalli, presidente del comitato italiano paralimpico, intervenendo da remoto alla presentazione: “Complimenti per l’intuizione. Anche attraverso questo percorso si può rimarcare la grande tradizione sportiva di Napoli e mi auguro che questo percorso possa essere un rinnovato slancio di attenzione al diritto allo sport dei disabili e sul tema annoso dell’inaccessibilità degli impianti sportivi“.