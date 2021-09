Governor of Amazonas becomes defendant in lawsuit for deviations during the pandemic

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – The Superior Court of Justice accused the governor of the state of Amazonas, Wilson Lira (PSC). The charges presented by the Federal Public Ministry (MPF) were unanimously accepted. Wilson and 15 others were accused of defrauding bids for the purchase of respirators and for the crimes of criminal organization, embezzlement and the offense of embarrassing investigations. The complaint was refused for two of the defendants. The crimes occurred at the beginning of the Covid-19 pandemic in Amazonas. The lack of respirators has made Brazil the epicenter of the global pandemic. In this health emergency, the defendants would have taken advantage of the waiver of bidding for the purchase of equipment to create a scheme of “overpricing” and “collude to choose”.

According to the accusation, the health equipment supplier, which had already signed contracts with the government, sold respirators to a wine importer for R$ 2.48 million. On the same day, the wine importer would have resold the equipment to the state for R$ 2.97 million. In this scheme, the gains would have been fully transferred to the health organization. In a session of the STJ, assistant attorney Lindôra Araújo accused the governor of being the head of the scheme that, according to the Federal Police, caused a loss of R$2.2 million to the state’s public coffers.

After the result, Wilson Lima manifested in a note, denying the accusations. “The charges against me have no foundation or solid basis, as it will be proved during the trial. I never received any benefits due to measures I assumed as governor. The accusation is fragile and it presents no evidence or indication that I committed any wrongdoing. Now I will have the opportunity to present my defense and await, very calmly, my acquittal by Justice. I have confidence in the Justice and the certainty that my innocence will be proved at the end of the process,” said the governor. The next step will be hearing the witnesses and gathering the evidences. Then trial will start: the judge will determine whether the defendants will be convicted or not.

IL GOVERNATORE DELLO STATO DELL’AMAZZONIA ACCUSATO DI FRODE PER I RESPIRATORI

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il governatore dello stato dell’Amazzonia, Wilson Lira, è stato accusato dalla Corte Superiore di Giustizia del Brasile di truffa alle gare per l’acquisto di respiratori polmonari, organizzazione criminale, appropriazione indebita e manomissione delle indagini. La denuncia ai suoi danni e di altre quindici persone proposta dal Ministero Pubblico Federale (Mpf) è stata infatti accolta all’unanimità. A due degli imputati è stata revocata la denuncia. Gli illeciti si sarebbero verificati all’inizio della pandemia di Covid-19 in Amazonas. La mancanza di respiratori secondo gli esperti ha contribuito a fare del Brasile uno degli epicentri della pandemia di Covid-19. In questo contesto di completa emergenza sanitaria, l’imputato avrebbe approfittato della rinuncia a gareggiare per l’acquisto di attrezzature per creare uno schema di “sovraprezzo” e “manipolazione delle contrattazioni”. Stando al contenuto della denuncia, il fornitore di attrezzature sanitarie, che aveva già firmato contratti con il governo, avrebbe venduto respiratori a un importatore di vino per 2,48 milioni di reais, circa 400mila euro. Lo stesso giorno, l’importatore di vino avrebbe rivenduto l’attrezzatura allo Stato per 2,97 milioni, l’equivalente di 480mila euro. In questo schema, i guadagni sarebbero stati completamente trasferiti all’organizzazione sanitaria. In una sessione della Corte di giustizia, l’assistente avvocato Lindôra Araújo ha accusato il governatore di essere il capo di questo sistema criminale che, secondo la polizia federale, ha causato una perdita di 2,2 milioni di reais alle casse pubbliche dello Stato.

Lima ha commentato le accuse in una nota, smentendo le imputazioni. “Le accuse contro di me sono prive di fondamento o fondamento concreto, come sarà dimostrato nel corso del processo”, ha detto il politico, che milita nel Partido Social Cristão (Psc). “Non ho mai ricevuto alcun beneficio a causa delle misure che ho preso come governatore. L’accusa è fragile e non presenta alcuna prova o indicazione che io abbia commesso alcun illecito. Ora avrò l’opportunità di presentare la mia difesa e di attendere, con molta calma, la mia assoluzione da parte della Giustizia. Ho fiducia nei tribunali e sono sicuro che la mia innocenza sarà provata alla fine del processo”, ha aggiunto il governatore.

Il prossimo passo previsto è l’ascolto dei testimoni e la raccolta delle prove. Poi ci sarà il processo, che determinerà se l’imputato sarà condannato o assolto.

GOVERNADOR DO AMAZONAS VIRA RÉU EM PROCESSO POR DESVIOS DURANTE A PANDEMIA

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – O Superior Tribunal de Justiça tornou réu o governador do estado do Amazonas, Wilson Lira (PSC). A denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) foi aceita por unanimidade. Wilson e outras 15 pessoas foram acusadas de fraudar licitações para a compra de respiradores e pelos crimes de organização criminosa, peculato e delito de embaraço às investigações. Dois dos acusados tiveram a denúncia recusada. Os crimes ocorreram no início da pandemia de Covid-19 no Amazonas. A falta de respiradores transformou o Brasil no epicentro da pandemia global do novo coronavírus.

Nesse contexto de completa emergência sanitária, os acusados teriam se aproveitado da dispensa de licitação para a compra dos equipamentos para criar um esquema de “sobrepreço” e “direcionamento de contratação”. Segundo a denúncia, a empresa fornecedora de equipamentos de saúde, que já havia firmado contratos com o governo, vendeu respiradores para uma importadora de vinhos por R$ 2,48 milhões. No mesmo dia, a importadora de vinhos, teria revendido os equipamentos para o estado por R$ 2,97 milhões. Neste esquema, os ganhos teriam sido repassados integralmente à organização de saúde.

Em sessão do STJ, a subprocuradora Lindôra Araújo acusou o governador de ser o chefe do esquema que, segundo a Polícia Federal, causou um prejuízo de R$ 2,2 milhões aos cofres públicos do estado. Após o resultado, Wilson Lima se manifestou em nota, negando as acusações. “As acusações contra mim não têm fundamento e tampouco base concreta, como ficará provado no decorrer do julgamento. Nunca recebi qualquer benefício em função de medidas que tomei como governador. A acusação é frágil e não apresenta nenhuma prova ou indício de que pratiquei qualquer ato irregular. Agora terei a oportunidade de apresentar minha defesa e aguardar, com muita tranquilidade, a minha absolvição pela Justiça. Tenho confiança na Justiça e a certeza de que minha inocência ficará provada ao final do processo”, afirmou o governador. A próxima etapa será de depoimentos de testemunhas e coleta de provas. Em seguida, haverá o julgamento, que determinará se os acusados serão condenados ou absolvidos.