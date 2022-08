Meloni sceglie Catania per prima tappa campagna elettorale in Sicilia

CATANIA – Giorgia Meloni come prima tappa siciliana per la campagna elettorale “Pronti a risollevare l’Italia”, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, ha scelto Catania. Il prossimo lunedì 29 agosto la leader nazionale di Fratelli d’Italia sarà alle 18 a “Le Ciminiere” del capoluogo etneo per incontrare quanti la sostengono. “Saremo numerosissimi”. Così all’agenzia Dire il dirigente regionale del partito Francesco D’Urso Somma che aggiunge: “Giorgia Meloni è particolarmente legata alla nostra città, ogni anno, immancabilmente, è qui per la festa di Sant’Agata. Non è escluso che possa andare anche a Palermo, ma Catania sarà la sua prima tappa”.

“Scegliendo Catania tra le altre città italiane – prosegue- sta premiando la città stessa e molti protagonisti del partito che si sono battuti anche quando FdI aveva appena il 2%. Stando ai sondaggi, oggi, sembrerebbe essere diventato il primo partito in Italia. Lo vedremo il 25 settembre. Io penso che sarà così”. Molti gli esponenti di primo piano del partito attesi all’incontro di lunedì. “Quasi sicuramente – conclude D’Urso Somma – ci saranno il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, il capogruppo al Senato Ignazio La Russa, tutti i deputati regionali e nazionali di Sicilia e tutti noi dirigenti”.

L’ingresso sarà libero, ma con accredito nel rispetto della pubblica sicurezza.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it