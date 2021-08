Fiorella Mannoia: “Dovevano fare Gino Strada senatore a vita”

MILANO – Qualcuno avrebbe potuto proporre al fondatore di Emergency Gino Strada la carica di senatore a vita, in quanto “è stato un vanto per il nostro Paese”. La cantautrice Fiorella Mannoia, grande amica del chirurgo milanese scomparso lo scorso 13 agosto, durante la visita alla camera ardente allestita in via Santa Croce a Milano, torna sulla questione dell’assenza di esponenti politici al commiato di Strada e rilancia.

“Credo che forse si meritasse anche che qualcuno lo proponesse senatore a vita”, afferma Mannoia all’uscita: “Forse non avrebbe accettato, ma sarebbe stato bello se qualcuno glielo avesse proposto”.

L’artista, visibilmente emozionata, si lascia andare ad un ricordo personale. “Ho avuto la fortuna di vederlo pochi giorni prima- spiega- e questo sarà il ricordo che porterò per sempre con me. Ho avuto il privilegio di poterlo salutare“.

Dopodiché “mi mancheranno i racconti di Gino sulle sue avventure in Afghanistan con Vauro e Giulietto Chiesa”, ricorda commossa. Ora sarà invece tutto più difficile: “Ha lasciato un vuoto enorme- sottolinea Mannoia- e adesso bisogna lavorare di più e mandare avanti questa che è la sua creatura“.