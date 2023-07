Giffoni 53, Sydney Sibilia: “Racconto di come gli 883 hanno cambiato la musica italiana”

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO) – “È strano perché non avevo mai diretto una serie. Dirigo i primi due episodi, gli altri Alice Filippi e Francesco Ebbasta. Bello fare questa cosa in tre, sembriamo i giudici di ‘Masterchef“. Così Sydney Sibilia all’agenzia Dire, in occasione della 53esima edizione del Giffoni Film Festival. Il regista è produttore cinematografico è sul set della nuova dramedy Sky Original ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ – La vera storia degli 883’. Sono l’esordiente Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (‘Il filo invisibile’, ‘Gli sdraiati’, ‘Vostro Onore)’ a interpretare rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto.

“Pezzali ha dato il suo contributo vivendo quello che stiamo raccontando (che già non è poco)“, ha raccontato Sibilia. Ma “tutto nasce dal suo libro ‘I cowboy non mollano mai’, che mi ha fatto innamorare di questa storia. Noi raccontiamo delle canzoni molto famose. La prima stagione – ha proseguito – è incentrata sul primo album degli 883 ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’. La serie racconta quello che c’è dietro i brani e la rivoluzione di questi due compagni di banco che hanno cambiato la musica italiana. Ma è anche una grande storia di amicizia enorme. La serie è divertente e non vedo l’ora di farvela vedere”.