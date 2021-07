Roma, uomo accoltellato al Gazometro: lunga striscia di sangue, scatta la caccia all’uomo

ROMA – È lunga la striscia di tracce di sangue sul marciapiede di via Ostiense, tra via dei Magazzini generali e Piazza del Gazometro, dove questo pomeriggio un uomo è stato accoltellato alla schiena. Il ferito, non cosciente, è stato portato all’ospedale San Camillo. Sul posto il Reparto Volanti e la Squadra Mobile della Questrura di Roma.

Decine e decine le gocce di sangue lasciate in terra dalla vittima, un pregiudicato albanese di 26 anni, mentre tentava di scappare da uno o più aggressori, attualmente ricercati. La fuga è durata circa 150 metri, poi l’uomo si è accasciato a terra sulla porta di un locale in via Ostiense, dove è evidente la macchia di sangue. In zona sono in corso i rilievi ed è scattata la caccia all’uomo per arrestare i responsabili.