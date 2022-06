Zidane compie 50 anni e torna sulla testata a Materazzi: “Non ha offeso mia madre”

ROMA – “Materazzi non disse niente di mia madre. Ha detto spesso di non aver insultato mia madre. È vero. Ma ha insultato mia sorella, che era con mia madre in quel momento”. Zinedine Zidane torna sull’iconica testata mondiale a Marco Materazzi, in una intervista a ‘L’Equipe’. E racconta: “Quel giorno, mia madre era molto stanca. Avevo sentito mia sorella al telefono diverse volte durante il giorno. Sapevo che mia madre non stava bene, anche se non era un problema importante. Tuttavia, mi preoccupava. Resto comunque concentrato. Ma queste sono cose che ti agitano. La pressione, questo, quello. Su un campo da calcio, ci si insulta spesso – spiega Zizou – Tutti parlano tra loro, a volte male, ma tu non reagisci. Lì, quel giorno, è successo quello che è successo. Ha iniziato parlando di mia sorella Lila. Lo spazio di un secondo e sono partito… Devi accettarlo. Non sono orgoglioso, ma fa parte della mia vita. Ero più fragile. A volte è in questi momenti che puoi fare qualcosa che non è giusto…”.

Nell’intervista all’ex tecnico del Real Madrid c’è tanta aneddotica che riguarda l’Italia e la finale mondiale del 2006. Il cucchiaio a Buffon a Berlino, per esempio: “Siamo al settimo minuto. Mancano 83 minuti. Devo provarci. Anche se sbaglio, posso rimediare. C’è ancora tempo. E ho davanti a me uno dei più grandi portieri del mondo: Gigi. Mi conosce. Devo fargli una cosa che non si aspetta. Ci penso dieci secondi. Non ho mai fatto un ‘panenka’. Non è mancanza di rispetto. So che alcuni portieri potrebbero interpretarlo in questo modo. Ma non è questo il caso. Non lo faccio per umiliare. Lo faccio per segnare”.

Zidane ricorda anche la finale di Cardiff vinta dal suo Real Madrid contro la Juventus: “Non ero molto felice all’intervallo (1-1). Volevo che andassimo più sulle corsie esterne, che fossimo più insistenti lì. Avevamo preparato la partita così. Abbiamo fatto molto bene nel secondo tempo con Modric, Carvajal. Dall’altra parte con Marcelo. Segniamo tre gol nel secondo tempo. E poi, ho insistito sul ritmo. Non lasciare che gli altri ne approfittino. Ce l’abbiamo fatta. Li abbiamo soffocati. Siamo andati a pressare alto. Adoro vedere la mia squadra così. Vai e prendi la palla molto alta, prendi l’avversario per la gola. Non possiamo sempre farlo. Devi essere intelligente nella gestione. Devi sapere come fare un passo indietro di tanto in tanto. Non fai dieci volte ottanta metri o almeno dieci volte in modo efficiente. Mi piace il gioco, avere la palla, pressare alto e che scorre veloce”.

