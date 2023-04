Incidente sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo: due morti

PALERMO – Due persone che viaggiavano su una moto hanno perso la vita in un incidente lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. A scontrarsi sono state un’auto e una moto che viaggiavano in direzione Palermo. L’incidente si è verificato poco prima dell’ingresso nel capoluogo siciliano. Sul posto, oltre ai soccorsi e alle forze dell’ordine, anche il personale Anas per la gestione della viabilità: il traffico in direzione Palermo, infatti, è rallentato e si sono formate code di auto.

CHIUSA UNA CARREGGIATA

Chiusa temporaneamente la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A29, che da Mazara del Vallo conduce al capoluogo siciliano. La carreggiata è stata chiusa per permettere le operazioni di recupero dei mezzi coinvolti nell’incidente. A darne notizia è l’Anas. I veicoli che viaggiano in direzione Palermo vengono indirizzati verso lo svincolo dell’ospedale Cervello.