Riconnettere la scuola alla natura: nuovo webinar della community “Leadership condivisa per il cambiamento”

ROMA – Dopo il successo dei precedenti incontri, lunedì 3 maggio alle 17 si terrà un altro dei webinar riservati agli iscritti della community Indire “Leadership condivisa per il cambiamento“, stavolta sul tema Riconnettere la scuola alla natura nell’ambito dell’educazione civica.

Il tema dell’educazione civica interessa particolarmente la community, proprio perché la trasversalità di questa disciplina mette in gioco un percorso di leadership condivisa, dato che tutto il collegio docenti e i consigli di classe sono contitolari di tale insegnamento. È solo attraverso una reale condivisione di obiettivi, traguardi trasversali e di una valutazione impostata per competenze che si può arrivare a risultati significativi.

La ricerca scientifica dimostra come la natura sia un’alleata preziosa nei processi educativi, in grado di sostenere la motivazione, l’attenzione e il benessere degli studenti e di tutta la comunità scolastica. Per questo motivo, l’IC “Vespucci” di Firenze, con la guida del gruppo di ricerca Indire, ha intrapreso un cammino di “riconnessione con la natura”. Essere una scuola “green” non è solo un vezzo alla moda, ma un autentico percorso di educazione civicache porta la comunità a combattere contro la perdita di esperienza della natura e di biodiversità e a contribuire nel contrasto al cambiamento climatico. Tematiche e obiettivi, questi, dell’Agenda 2030, l’unico piano che abbiamo per salvare l’unico pianeta che abbiamo.

Nel corso del webinar interverranno:

Maria Chiara Pettenati , dirigente di ricerca Indire e responsabile per l’Istituto dell’azione strategica sulla sostenibilità

, dirigente di ricerca Indire e responsabile per l’Istituto dell’azione strategica sulla sostenibilità Jessica Niewint-Gori e Isabel de Maurissens, ricercatrici responsabili del progetto “Educazione civica con la natura”, condotto con il partner francese Université dans la Nature.

Le ricercatrici dialogheranno con i rappresentanti dell’IC “Vespucci” che illustreranno l’esperienza intrapresa dalla scuola. Dopo le relazioni, la sessione finale del webinar sarà dedicata alle domande da parte dei partecipanti.

Come partecipare al webinar

Per partecipare all’incontro del 3 maggio è necessario iscriversi alla community entro domenica 2 maggio attraverso il form disponibile al link: https://l2c.indire.it/registrazione/. Una volta convalidata l’iscrizione ed effettuato l’accesso all’ambiente, sarà sufficiente cliccare sull’evento del 03/05/2021 nel box “Webinar” presente in homepage e selezionare l’opzione “Partecipa al meeting”.

Per ulteriori informazioni: l2c@indire.it