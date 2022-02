Oms: “Fine pandemia con 70% copertura vaccinale mondiale, ma in Africa 83% ancora senza prima dose”

ROMA – “È essenziale raggiungere l’obiettivo della copertura vaccinale del 70% in tutti i Paesi per porre fine alla pandemia di Covid-19 quale emergenza sanitaria globale e guidare una ripresa globale davvero inclusiva”. A dirlo oggi è Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. Purtroppo “l’83% della popolazione africana deve ancora ricevere la prima dose. Questo non è solo un fallimento morale- continua- è anche un fallimento epidemiologico, che sta creando le condizioni ideali per l’emergere di nuove varianti“.

Grazie al programma Covax, “stiamo superando molti dei vincoli di fornitura e consegna che abbiamo dovuto affrontare l’anno scorso, con quasi 1,2 miliardi di dosi di vaccino consegnate. Le prospettive di fornitura per quest’anno sono positive e, attraverso le dosi acquistate e donate, Covax (programma internazionale per l’accesso equo ai vaccini, ndr) si è assicurata abbastanza vaccini per raggiungere una copertura del 45% nei Paesi beneficiari entro la metà di quest’anno. Altre fonti, anche attraverso il nostro partner Avat (African Vaccine Acquisition Trust), forniscono ai Paesi i mezzi per raggiungere l’obiettivo globale del 70% entro la metà del 2022”, conclude il direttore generale dell’Oms.