Giorgia squalificata da Sanremo? La gag di Fiorello e Amadeus a Viva Rai2!

ROMA – Attimi di paura a Viva Rai2! questa mattina. Fiorello in diretta ha fatto ascoltare alcuni secondi di un audio inviatogli da Giorgia sul cellulare, svelando le note del brano che porterà a Sanremo. “Ne facciamo sentire solo qualche secondo”, ha dichiarato lo showman prima di farlo ascoltare, generando apprensione tra i presenti in studio.

Dopo poco è arrivata la chiamata di Amadeus che annunciava l’eliminazione della cantante. Fiorello si è scusato mostrandosi preoccupato per l’accaduto. In realtà si trattava di uno scherzo, svelato dal mattatore poco dopo: si trattava di una delle canzoni del nuovo album di Giorgia, ma non quella con cui gareggerà all’Ariston.

Il momento in cui abbiamo perso 72 anni e mezzo come le edizioni di #Sanremo 👀 Grazie @Giorgia e #Amadeus, i perfetti complici di #VivaRai2! pic.twitter.com/XBLuXKFZPz — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) December 22, 2022

