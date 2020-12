Covid, 13.318 nuovi casi su 166.205 tamponi. I morti sono 628

ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 13.318, con 166.205 tamponi effettuati, 628 i morti. Sono 2.687 i pazienti in terapia intensiva in Italia per il Covid, 44 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 24.948 invece i ricoveri ordinari. Questi i dati forniti dal Ministero della salute e dalla protezione civile.