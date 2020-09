Coronavirus, 1.392 nuovi casi ma 30.000 tamponi più di ieri. I morti sono 14

ROMA – Sono 1.392 i nuovi casi di coronavirus in Italia registrati oggi, 42 in piu’ di ieri, ma a fronte di 30 mila tamponi in piu’, 87.303. I morti sono 14, tre in meno di ieri, piu’ 7 invece i ricoverati in terapia intensiva. Sono in isolamento domiciliare 42.646 pazienti (+274). Il Lazio la regione con piu’ nuovi casi, seguono Lombardia e Campania.