Giffoni Film Festival, Verdone: “Intelligenza artificiale e algoritmo sono la morte del cinema”

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO) – “Concordo con lo sciopero degli attori e delle attrici americani, è sacrosanto. L’intelligenza artificiale è la morte del cinema d’autore. Arriveremo al punto che in un film vorranno farmi ritornare a quando avevo 38 anni, io non accetterei mai di vendere la mia immagine”. Così Carlo Verdone sullo sciopero degli attori SAG-AFTRA, durante l’incontro con i giovani alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival. “L’algoritmo, invece, è la morte degli autori. Definiscono il finale della tua opera, ma è una paraculata per agganciare il pubblico. Il finale non può essere dettato da algoritmi, lo devono scrivere gli sceneggiatori che hanno cuore e passione”, ha sottolineato.

